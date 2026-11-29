Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Arca Çorum FK ile Kocaelispor, Çorum'da karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Kocaelispor, mücadelenin 16. dakikasında öne geçti. Serdar Saatçı ile Agyei arasında ceza sahasında yaşanan ikili mücadele sonucu hakem, VAR incelemesinin ardından Kocaelispor lehine penaltı kararı verdi. Agyei, penaltı atışını gole çevirdi ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Kocaelispor, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Arca Çorum FK ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 16 puanda kaldı.

Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK'ye konuk olacak. Arca Çorum FK ise ligin 14. haftasında aynı gün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.