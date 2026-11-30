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İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da derbinin hazırlıkları tamamlanırken gözler Victor Osimhen'e çevrildi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı golcünün kritik maçta forma giyip giymeyeceği netleşti.
A Spor'un haberine göre; Victor Osimhen, Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak maçta forma giymek istedi ancak sağlık ekibi risk almak istemedi.
Yıldız forvet, derbi kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.