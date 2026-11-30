Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da derbinin hazırlıkları tamamlanırken gözler Victor Osimhen'e çevrildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı golcünün kritik maçta forma giyip giymeyeceği netleşti.

OSIMHEN OYNAMAK İSTEDİ, SON KARARI SAĞLIK EKİBİ VERDİ

A Spor'un haberine göre; Victor Osimhen, Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak maçta forma giymek istedi ancak sağlık ekibi risk almak istemedi.

Yıldız forvet, derbi kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA

Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.