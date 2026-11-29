İspanya'da bugün yapılan erken genel seçimde, bir saat geride olan Kanarya Adaları dışında tüm ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erdi.

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HABERİN ÖZETİ İspanya'da oy verme işlemi tamamlandı! Sanchez mi Feijoo mu? İlk sonuçlar geldi İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlanırken, yüksek katılım oranının dikkat çektiği seçimde ilk sonuçlara göre Halk Partisi (PP) ve sağ blok önde yer aldı. Açılan sandıkların yüzde 26'sına göre Halk Partisi (PP) 131 milletvekili ile birinci sırada yer alırken, iktidardaki PSOE 115 milletvekilinde kaldı. İktidar için gereken 176 meclis çoğunluğunu sağ bloktaki PP, Vox ve UPN'nin şu anda geçtiği görüldü. Yerel saatle 18.00 itibarıyla ülke genelinde katılım oranı yüzde 68,15'e ulaşarak Temmuz 2023'teki son seçimlere göre 15 puanlık artış gösterdi. Düzensiz göç sorununun yaşandığı Sebte ve Melilla'da katılımdaki artış 20 puanı bulurken; Katalonya, Bask ve Madrid'de 17-19 puanlık artışlar kaydedildi. Toplam 38 milyon 616 bin 949 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimlerin güvenliği için 100 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

KATILIM, SEÇİMİN ÖNÜNE GEÇTİ

İspanyolların seçimlere yüksek katılımı gün içerisinde en fazla öne çıkan konu oldu. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) ülke genelinde katılım oranının yüzde 68,15 seviyesinde bulunduğu, Temmuz 2023'te yapılan son seçimlerdeki aynı saate oranla 15 puanlık artış olduğu kaydedildi.

İLK SONUÇLARA GÖRE AŞIRI SAĞ BLOK ÖNDE

Seçim Kurulunun açıkladığı açılan sandıkların yüzde 26'sına göre Halk Partisi (PP), 350 sandalyeli mecliste 131 milletvekili ile birinci sırada yer aldı.

İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 48, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 10, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2 ve diğerleri.

İktidara gelebilmek için 176 olan meclis çoğunluğunu yakalamak gerekirken, sağ bloktaki PP, Vox ve UPN'nin şu anda bu sayıyı geçtiği görülüyor.

DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU YAŞANAN BÖLGELER SANDIĞA AKIN ETTİ

Seçime katılımda, düzensiz göç sorununun olduğu İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Sebte ve Melilla'da 20 puanlık artış dikkati çekerken bunların dışında en fazla artış 17-19 puan aralığında Katalonya, Bask ve Madrid özerk yönetimlerinde görüldü.

Şimdiye kadar seçimlere en yüksek katılımın yüzde 79,9 ile 1982 yılında kaydedildiği İspanya'da, bugünkü seçimlerde de benzer orana ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde farklı sorunların yaşandığı 15 sandıkta oy verme süresinin normalden 45 dakika uzatıldığını duyurdu.

LİDERLER OYLARINI KULLANDIKTAN SONRA ÇAĞRI YAPTI

Gelecek 4 yılda ülkeyi yönetmek için yarışan en güçlü iki aday, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo sabah erken saatlerde Madrid'de oylarını kullandıktan sonra yüksek katılım çağrıları yapmıştı.

Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.

Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi.



