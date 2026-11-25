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İstanbul
Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve gelinen son durumda terör örgütü PKK'nın tasfiye ve silah bırakma haline geçtiği Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım daha atılıyor.
Süreçte en son örgütün silah bırakmasının takip edilip raporlanmasıyla ilgili Takip ve Değerlendirme Kurulu ile buna bağlı 4 alt komisyon kurulmuştu. Bu kapsamda İzleme Komisyonu kurul ve diğer alt komisyonlarla koordineli olarak çalışacak ve 19 üyeden oluşacak.
AK Parti'nin üst düzey yöneticileri, TBMM'de oluşturulacak İzleme Komisyonu'na katılacak üyeleri belirlemek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na da katılan isimler arasından belirlenmesi öngörülen 9 üye arasında yer alacak olan Abdulhamit Gül’ün Grup Koordinatörü olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Belirlenen üye listesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
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