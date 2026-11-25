TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in "Bizim Kürdistan" sözlerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş tepki gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ DEM Partili Sinan Çiftyürek 'Bizim Kürdistan' dedi! AK Partili Mehmet Muş'tan tepki geldi: Tekrarlamayın lütfen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in "Bizim Kürdistan" ifadesini kullanması üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek "Bizim Kürdistan" ifadesini kullandı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Çiftyürek'in sözlerinin Anayasa'nın 3. maddesinde yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Mehmet Muş, bölgenin tamamının Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu ve 86 milyonun ne kadar payı varsa Çiftyürek'in de o kadar payı olduğunu ifade ederek bu sözlerin tekrarlanmamasını istedi. Sinan Çiftyürek, "Bizim derken ben hepimizi kastettim Sayın Başkanım" diyerek yanıt verdi, Muş ise anlamın öyle olmadığını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in "Bizim Kürdistan" ifadesini kullanması ortamı gerdi. İfadeye Komisyon Başkanı Mehmet Muş tepki gösterdi.

"YAPTIĞINIZ ANAYASA'YA AYKIRI"

Çiftyürek'in sözleri üzerine araya giren Muş, "Anayasaya aykırı yaptığınız. Sayın milletvekilleri bir faydası yok size bunun. Anayasa'nın 3. maddesinde ‘Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün' olduğu açıkça ifade edilmiştir. Buna uyulmadığını görüyoruz. Anayasaya aykırı söylediğiniz." ifadelerini kullandı.

"86 MİLYONUN NE KADAR PAYI VARSA SİZİN DE O KADAR VAR"

Muş, konuşmasının devamında şu cümleleri sarf etti:

"İdarenin bütünlüğü madde 123 ve 126 ama siz diğer milletvekillerinden daha farklı bir şey yaptınız. Siz, ‘Bizim Kürdistan bölgesi' diyerek özellikle bunu belirtmiş oldunuz. Ben sizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, TBMM'nin bir milletvekili olarak bu konuşmayı size verdim. Bunu lütfen tekrarlamayın. Buranın tamamı Türkiye Cumhuriyeti devleti. Siz de onun bir ferdisiniz. 86 milyonun ne kadar payı varsa sizin de o kadar payınız var orada" dedi.

ÇİFTYÜREK'TEN GERİ ADIM: BİZİM DERKEN HEPİMİZİ KASTETTİM

DEM Parti Van Milletvekili Çiftyürek ise Muş'a, "Bizim derken ben hepimizi kastettim Sayın Başkanım" cevabını verdi. Bunun üzerine Muş, "Ama anlam biraz öyle olmadı" ifadelerini kullandı.