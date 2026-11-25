HSK 1’inci Dairesi tarafından hazırlanan 25 Kasım 2026 tarihli ve 2274 sayılı adli yargı ile 2275 sayılı idari yargı kararnameleri Kurulun internet sitesinden duyuruldu. Kararnamelerle adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve savcının görev yeri veya unvanında değişikliğe gidildi.

ANKARA’DA BAŞSAVCILIK DÜZEYİNDE DEĞİŞİKLİK

Kararname kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yargıtay Tetkik Hakimi Fatih Kemal Süt, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muharrem Songür’ün yeni görev yeri ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı oldu.

İSTANBUL ANADOLU VE BÜYÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIKLARINA ATAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selçuk Horzum Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ile Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Güloğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Fatih Yaşin ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE 4 YENİ ÜYE

İdari yargı kararnamesiyle de önemli görev değişiklikleri yapıldı. Danıştay Tetkik Hakimi Damla Taşkıran, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi Erdem Ender Çınar, HSK Tetkik Hakimi Bekir Yaman ve Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan, Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliğine atandı.

Danıştay Tetkik Hakimi Hasan Celalettin Güvendi Ankara İdare Mahkemesi üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Furkan Gönüllü ise Danıştay Tetkik Hakimliğine getirildi.