Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mısır'da petrol tankeri yangını faciaya döndü: 30 ölü, 15 yaralı Mısır'ın Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yangın, Giza kentinin El-Verrak bölgesindeki çevre yolunun üst kesiminde seyreden petrol ürünleri taşıyan bir tankerde meydana geldi. Olay yerine 39 ambulans sevk edilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdi. Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına aldı ve trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak alternatif güzergahlara yönlendirme yaptı. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin El-Verrak bölgesindeki çevre yolunun üst kesiminde meydana gelen yangına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, olay yerine 39 ambulansın sevk edildiği, yangında ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıların tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi'nin yangının ardından yürütülen çalışmaları takip ettiği belirtildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mursi'nin, sosyal koruma yetkililerine Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ve Mısır Kızılayı ekipleriyle koordinasyon içinde olay yerine intikal ederek yangından etkilenenlere gerekli yardım ve desteğin sağlanması talimatını verdiği aktarıldı.

Öte yandan Mısır'ın devlet gazetesi El-Ehram'ın haberine göre, sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İhbar üzerine güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği, trafik ekiplerinin ise araç yoğunluğunu önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yolu trafiğe kapatarak alternatif güzergahlara yönlendirme yaptığı belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.