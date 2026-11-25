HSK tarafından açıklanan 2026 yılı güz kararnamesi ile adli yargıda 915, idari yargıda 42 olmak üzere toplam 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri yeniden belirlendi.

Kararnamedeki en dikkat çeken atamalardan biri ise kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin oldu. Bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki bebek ölümleri ve haksız kazanç ağına ilişkin dosyayı hazırlayan Savcı Engin, Van Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Savcı Yavuz Engin, soruşturmayı yürüttüğü 2024 yılında makamında tehdit edilmesiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklu bir şüphelinin tahliyesi için baskı kurmaya çalışan Mustafa Kemal Zengin'in yanı sıra Engin'in aracının takip edildiği ve evinin gözetlendiği iddiaları üzerine 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

Şubat 2026'da karara bağlanan davada Mustafa Kemal Zengin 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, yerel mahkemenin bu kararı Eylül 2026'da istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onaylanmıştı.