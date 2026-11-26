Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma projelerinin millî bütçeden, yabancı kredi kullanarak, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılabildiğini vurgulayarak, kamuya faydalı olan yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Köprü ve otoyollar için özelleştirme açıklaması! Bakan Uraloğlu rakam verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yap-İşlet-Devret projeleri, otoyol geçiş oranları, özelleştirme iddiaları ve kamuya devir süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeliyle bugünkü karşılığı 92 milyar dolar olan 52 milyar dolar tutarında 77 iş yapılmıştır. Osmangazi Köprüsü'nde araç trafiği garanti sınırını aşarak garanti edilen seviyenin yaklaşık yüzde 80 üzerine çıkmıştır. Otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi için ihaleye çıkarılması konusunda henüz nihai bir karar alınmamış olup olası bir ihalede ücretsiz yollar ücretsiz kalacaktır. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan üç büyük köprü ve yaklaşık 1550 kilometrelik otoyolun kamuya devir süreci 2028'de başlayacak ve 2035'e kadar devam edecektir. Projelerin kamuya devredilmesiyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bakan Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret modeliyle 52 milyar dolar tutarında 77 iş yaptıklarını belirterek “Bugün 92 milyar dolara denk geliyor. Osmangazi sadece Osmangazi Köprüsü değildir. 426 kilometre otoyoluyla beraber yapılmış bir işlemdir. Yatırım tutarı ya da yapım bedeli 6,9 milyar dolardır. Finansman bedeliyle beraber yaklaşık 13 milyar dolara geliyor. Kamu kaynaklarıyla yapmış olsaydık, aşağı yukarı 14 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacaktık” dedi.

KÖPRÜDEN GEÇİŞLER GARANTİ SINIRINI AŞTI

Uraloğlu, günlük geçiş garantisi 40 bin otomobil eş değeri olarak belirlenen Osmangazi’de garantiyi karşılama oranının 2025’te yüzde 168 olduğunu, bu yıl ise yaklaşık yüzde 180’e ulaştığını bildirdi. Böylece köprüdeki trafik, garanti edilen seviyenin yaklaşık yüzde 80 üzerine çıktı.

Bakanlığın 2025 verilerine göre ise İstanbul-İzmir Otoyolu’nda trafik, garanti edilen seviyenin yüzde 63 üzerine çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu’nda ise geçişler garantinin yüzde 87’sini karşıladı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÖZELLEŞTİRİLECEK Mİ?

Bursa, Gaziantep ve Ankara-Niğde otoyollarının 4 Eylül’de yayımlanan kararla özelleştirme kapsamına alındığını hatırlatan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin ihaleye çıkarılması konusunda henüz nihai karar alınmadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu “Bugün ihale etsek rakamların 10 milyar doların üzerinde olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

ÜCRETSİZ YOL ÜCRETSİZ KALACAK

Uraloğlu ihale yapılması hâlinde mevcut ücret politikası korunarak, ücretsiz otoyolların ücretsiz kalacağını kaydetti.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nda öngördükleri takvimin gerisinde kaldıklarını söyleyen Uraloğlu “Önümüzdeki sene Afyon’a kadar bitirmiş olacağız. 2002’de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 2026’da yüzde 30 artırarak 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Projeler hayata geçirildiğinde ülkemizin demir yolu hat uzunluğu 31 bin 439 kilometreye ulaşacak” dedi.

3 BÜYÜK KÖPRÜ VE 1550 KM OTOYOL KAMUYA DEVREDİLECEK

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan üç büyük köprü ile yaklaşık 1550 kilometrelik otoyol ağında devir süreci 2028’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarıyla başlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun 2030’da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunun 2034’te kamuya devredilmesi öngörülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun devir tarihi ise 2035. Bakan Uraloğlu “Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz” dedi.