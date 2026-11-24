TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 bütçesine ilişkin sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027 yılı toplam bütçe teklifinin 2026 yılına göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. 2027 yatırım teklifinin ise 774,4 milyar liraya çıktığını belirten Uraloğlu, bu kaynağın yüzde 52'sinin demiryoluna, yüzde 37'sinin ise karayoluna ayrıldığını açıkladı.

HIZLI TRENDE YENİ TAKVİM: HANGİ ŞEHİR KAÇ SAATE İNİYOR?

2030 yılında 32 şehre doğrudan hızlı trenle ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, yapımı süren ve planlanan hatlardaki yeni süreleri şöyle sıraladı:

Ankara - İzmir Hızlı Tren Hattı: Tamamlandığında iki şehir arası 3,5 saate inecek.

Ankara - İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı: Proje çalışmaları süren hat ile iki şehir arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. (Mevcut hatta ise Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli ile süre 30 dakika kısalacak.)

Bursa - Osmaneli Hattı: Kasım ayında test sürüşlerine başlandı; Bursa 2027 yılında hızlı trene kavuşacak.

Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep Hattı: Tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Yerköy - Kayseri Hattı: Ankara ile Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek.

Karaman - Ulukışla Hattı: Konya ile Ulukışla arası 1 saat 35 dakikaya düşecek.

Delice - Çorum Hattı: 19 ayda yüzde 47 fiziki ilerleme sağlandı.

Halkalı - Çerkezköy Kesimi: Çalışmalar sürerken, tamamlandığında İstanbul Kapıkule 'ye kesintisiz hızlı tren hattıyla bağlanacak.

İSTANBUL-ANKARA OTOYOL BAĞLANTISI VE KÖİ GELİRİ

Karayolu projelerine de değinen Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara'ya bağlanmasıyla İstanbul ile başkent arasındaki otoyol yolculuk süresinin yaklaşık 3 saate ineceğini söyledi. Yapımı süren Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin ise seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya düşüreceğini aktardı.

Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngördüklerini belirten Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin de 10 yılda Türkiye ekonomisine 61,5 milyar dolar katkı sağlayacağını ifade etti.

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Havacılık ve haberleşme alanındaki hedefleri de paylaşan Bakan Uraloğlu'nun öne çıkan diğer mesajları şöyle: