Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış sezonunu kapsayan kampanyayla birlikte hafta içi yapılacak yurt içi seyahatlerde biletler, vergiler hariç yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

AJet, tüm yurt içi hatlarda geçerli kampanyasıyla; nesilleri sevgi, emek ve sabırla büyüten, geleceğin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Kampanya kapsamında indirimli biletler, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00'den saat 23.59'a kadar alınabilecek.

İndirimli biletler, 7 Aralık 2026 - 3 Mart 2027 tarihleri arasında, 31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 ve 22 Ocak - 9 Şubat 2027 arasındaki tarihler hariç olmak kaydıyla, hafta içi tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanyanın biletleri, AJetWhatsApp kanalından verilen indirim kodu ile yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.