Milyonlarca emeklinin beklediği zam düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli aylıklarında seyyanen artış ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, asgari ücret beklentilerini de paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Herkesin emekli maaşı değişiyor: Emin Yılmaz canlı yayında 35 bin lira formülünü açıkladı Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği zam düzenlemesiyle ilgili olarak emekli aylıklarında seyyanen artış ihtimalinin yüksek olduğunu ve asgari ücrete dair beklentilerini paylaştı. Emekli aylıklarında 4 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen seyyanen zam ihtimali bulunuyor. En düşük emekli maaşının 30 bin TL ile 35 bin TL aralığına yükselme ihtimali değerlendiriliyor. Emekli maaşı düzenlemesinin kök aylık üzerinden farklı formüllerle iki parçaya bölüneceği öngörülüyor. Asgari ücrete ise enflasyon tahminleri ve yeniden değerleme oranlarına göre yaklaşık %30 zam beklentisi dile getiriliyor. Asgari ücretin mevcut 28.075 TL'den %30 civarında artarak yeni bir seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Emekliler için masadaki seçenekleri bütçe rakamları, emekli sayısı ve olası zam senaryoları üzerinden değerlendiren Emin Yılmaz, dikkat çeken hesaplamalarını paylaştı. Seyyanen zam için 4 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen farklı ihtimallere işaret eden Yılmaz, düzenlemenin emekliler açısından iki ayrı formülle şekillenebileceğini belirtti. En düşük emekli aylığı alanlarla kök maaşı bu tutarın üzerinde bulunan emekliler için farklı hesaplamaların gündeme gelebileceğini ifade eden uzman isim, en düşük emekli maaşının 30 bin TL ile 35 bin TL aralığına yükselme ihtimalini değerlendirdi.

Emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücretteki artış beklentisine de değinen Yılmaz, enflasyon tahminleri ve yeniden değerleme oranına dikkat çekerek yüzde 30 zam beklentisini dile getirdi. Peki Ocak ayında emekli ve asgari ücretlinin maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zamda hangi formüller öne çıkıyor? İşte milyonların merak ettiği zam senaryolarına ilişkin dikkat çeken hesaplamalar…

"SİSTEM İKİ PARÇAYA BÖLÜNECEK"

Emekli maaşlarındaki düzenlemenin kök aylık üzerinden farklı formüllerle değerlendirileceğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle iki parçaya bölünecek; biri en düşük emekli aylığı alana ayrı değerlendiriliyor, en düşük emekli aylığının üzerinde olanlarda da farklı bir formül olacak. 4 bin lirayla 10 bin lira arasında bir seyyanen rakam söz konusu olabilir."

Yılmaz, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin de gündemde olduğunu ancak mevcut sistemin karmaşık yapısı nedeniyle köklü değişikliklerden ziyade kısa ve geçici çözümler üzerinde çalışıldığını savundu.

ASGARİ ÜCRETTE "YÜZDE 30" BEKLENTİSİ

Asgari ücret düzenlemesine ilişkin tahminlerini de paylaşan Emin Yılmaz, enflasyon verileri ve yeniden değerleme oranlarını baz alarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Asgari ücrette de 28.075 lira olan asgari ücretin tahminen %30 civarında olacağını düşünüyorum. Çünkü enflasyon verisi Merkez Bankası üzerinden 29.5 ile güncellendi, yeniden değerleme oranı 27.83 olarak verildi. Yani bütün adresler hep yüzde 30'a çıkıyor. Masada komisyonun birinci önceliği bu olacaktır; yüzde 30 ve üzerinde olma ihtimali var ama yüzde 30'un büyük ihtimalle gerçekleşeceğini tahmin ediyorum."