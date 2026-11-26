Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasını çifte zaferle tamamladı.

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HABERİN ÖZETİ Avrupa'da çifte zafer! UEFA ülke puanı değişti: İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini güncelledi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, 8 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 53.875 puan ile 9. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DAN KRİTİK ZAFER

Galatasaray İngiliz ekibi Aston Villa'yı sahasında 1-0 mağlup ederek hem üst tura çıkma yolunda kritik bir adım attı hem de Türkiye'nin ülke puanına önemli katkı sağladı.

AVRUPA'DA FENER ALAYI

Galatasaray'ın ardından turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler, İngiltere'de karşı karşıya geldiği Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'in 56. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte sıralamada son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI