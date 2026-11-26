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İstanbul
Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasını çifte zaferle tamamladı.
Galatasaray İngiliz ekibi Aston Villa'yı sahasında 1-0 mağlup ederek hem üst tura çıkma yolunda kritik bir adım attı hem de Türkiye'nin ülke puanına önemli katkı sağladı.
Galatasaray'ın ardından turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler, İngiltere'de karşı karşıya geldiği Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'in 56. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte sıralamada son durum...