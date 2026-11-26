Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Ankara merkezli 12 ilde bahis operasyonu: 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medyada bahis reklamı yaptıkları ve vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun detaylarını açıkladı.

ŞİRKET, BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KOYULDU

İçişleri Bakanlığı operasyona ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı:

Ankara merkezli 12 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheli yakalandı.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır, 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

-Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve

-Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Ankara İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.