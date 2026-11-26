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İstanbul
İstanbul'da F.Ü. (26), aracının lastiğinde oluşan hasar nedeniyle 9 Kasım'da bir oto servisine gitti. Lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen sürücü, daha sonra aracındaki ses kayıt özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceledi.
Servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalar yaptığını tespit eden F.Ü, polise giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö'yü (20) gözaltına aldı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Oto serviste “Ayarı elleme, bozuk de” sözleriyle gündeme gelen olayda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.