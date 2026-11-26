İstanbul'da F.Ü. (26), aracının lastiğinde oluşan hasar nedeniyle 9 Kasım'da bir oto servisine gitti. Lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen sürücü, daha sonra aracındaki ses kayıt özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceledi.

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HABERİN ÖZETİ Oto servisinde müşteriyi dolandıran 3 şüphelinin akıbeti belli oldu İstanbul'da bir oto servisinde lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen F.Ü., aracındaki kameranın kayıtlarını inceleyerek servis çalışanlarının işlem yapmadan arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalarını tespit edip şikayette bulundu. F.Ü., 9 Kasım'da aracının lastiğindeki hasar nedeniyle oto servisine gitti. Servis çalışanlarının konuşmalarını ses kayıt özelliği bulunan kamerası kaydetti. Olayla ilgili iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı. Üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONUŞMALARI KAMERA KAYDETTİ

Servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalar yaptığını tespit eden F.Ü, polise giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö'yü (20) gözaltına aldı. Üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Oto serviste “Ayarı elleme, bozuk de” sözleriyle gündeme gelen olayda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.