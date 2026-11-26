Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetimin forvet arayışında belirli şartlar öne çıkıyor. Kadroda U-23 statüsünde yer alabilecek bir isim hedeflenirken, Osimhen’in forma giyemediği maçlarda Barış Alper veya Rafael Leao gibi isimlerin santrforda devşirme olarak kullanılmasının önüne geçilmek isteniyor. Batrakov örneğinde olduğu gibi sahada açlık ve yüksek iştah sergileyecek bir profil arayan Galatasaray’ın önüne menajerler aracılığıyla dikkat çekici bir isim getirildi.

Söz konusu adayın, La Liga temsilcisi Santander formasıyla çıktığı 13 maçta 11 gol kaydeden Yassir Zabiri olduğu ifade ediliyor. Elde edilen bilgilere göre, gerçekleştirilen son transfer toplantısında Başkan Dursun Özbek’in George Gardi’den Zabiri’nin durumuna ilişkin araştırma yapmasını talep ettiği kaydedildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ VE RACİNG ENGELİ

Faslı golcünün bonservisini elinde bulunduran Rennes cephesinden gelen ilk sinyaller, Fransız ekibinin beklentilerin altında bir bedele transfere onay verebileceği yönünde. Porto döneminde 2. ya da 3. forvet konumunda bulunan Deniz Gül için 10 milyon Euro bonservis ödeyen Galatasaray’ın, 21 yaşındaki Zabiri için de benzer rakamlara ulaşma ihtimalinin bulunduğu değerlendiriliyor.

2026 yılının Şubat ayında Famalicao’dan Rennes’e 10 milyon Euro karşılığında transfer olan ve Fransız kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değerinin Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Ancak transferin önündeki tek başlık bonservis değil; sezon sonuna kadar kiralık olarak Racing forması giyen Zabiri’nin transferi için kulüplerin Racing’i de ikna etmesi gerekiyor.

BARCELONA DA DEVREDE

Transfer yarışında İspanya cephesinden de hareketlilik yaşanıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona’nın Faslı futbolcu için devreye girebileceği konuşulurken, Zabiri’nin de Katalan ekibinde forma giymeye olumlu yaklaştığı öne sürülüyor.

Öte yandan Galatasaray’da transfer gündeminin ana eksenini sol stoper ve 6 numara pozisyonunda da görev yapabilen 8 numara takviyeleri oluşturuyor. Buna karşın yönetim ve teknik direktör Okan Buruk’un, şartların oluşması halinde alternatif mevkiler için de adım atmaya hazır olduğu ifade ediliyor.