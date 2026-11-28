Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu orta saha takviyesiyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündem yine Joe Willock. Yaz döneminde de 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için nabız yoklayan siyah-beyazlı yönetim, bu kez süreci olumlu tamamlamakta kararlı görünüyor. Yönetimin ocak ayında İngiliz oyuncu için temaslarını hızlandırması bekleniyor.

SERDAL ADALI'DAN JOE WİLLOCK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Joe Willock transferine dair dikkat çeken mesajlar verdi. İngiliz futbolcuyla ocak ayından itibaren görüşme haklarının bulunduğunu ifade eden Adalı, transferde umutlu olduklarını söyledi. Willock'un teknik heyetin de onay verdiği ve istediği isimlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Adalı, olası ihtimallere karşı alternatif oyuncularla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN OCAK ÖNCESİ YOĞUN MESAİ

Siyah-beyazlı kurmayların, Joe Willock dosyasındaki hareketliliği aralık ayının ortasından itibaren artırması planlanıyor. Yönetim, 1 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemi öncesinde görüşmeleri belirli bir noktaya taşıyarak transferde kritik bir eşiği aşmayı hedefliyor.

JOE WİLLOCK'UN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 14 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 5 gole doğrudan katkı veren Willock, Beşiktaş'ın ara transferde orta saha hattı için üzerinde durduğu öncelikli isimler arasında bulunuyor.

Siyah-beyazlı camia ve taraftarlar ise ocak ayı yaklaşırken Joe Willock transferinde yaşanacak son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.