İstanbul'da trafik kilit: Sağanakla birlikte araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Ani bastıran yağışın olumsuz etkilediği noktalarda trafik akışı yavaşlarken, suyla kaplanan yollarda araçların ilerlemekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Yağmurlar birlikte İstanbul'da trafik yine kilitlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre; sabah saaterinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 75'e kadar yükseldi.