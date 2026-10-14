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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:13

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

14 Ekim 2026 hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Raporda hafta başı itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye’nin büyük bölümünde yağmur yağacağı belirtilirken, özellikle bazı bölgelerde yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olacağı belirtildi. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte bugünkü hava durumu raporuna dair ayrıntılar…

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Editor
 Şenay Yurtalan
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14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:13

Meteoroloji’den yayınlanan bugünkü hava durumu raporuna göre yurdun büyük kesiminde yağış görülecek. Bununla birlikte birçok bölgede kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bazı yerlerde rüzgarın hızı saatte 40-80 kilometreye kadar çıkacak. Öte yandan Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde de toz taşınımı yaşanacak. İşte 14 Ekim hava durumu ile ilgili ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre ülke genelinde sağanak yağışlar, bazı bölgelerde kuvvetli fırtına ve toz taşınımı bekleniyor.
Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana, Düzce, Isparta ve Burdur'un güneyi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar hızının Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda fırtına şeklinde saatte 40-80 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı, çamur şeklinde yağış ve hava kalitesinde azalma öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

YURDUN BÜYÜK KESİMİNDA SAĞANAK YAĞIŞ, BAZI BÖLGELERDE ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

RÜZGARIN HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik haricinde) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

 

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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