AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek

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İstanbul
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. AKOM, kuvvetli sağanak yağış için vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ederken özellikle İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü 13 ilçe için uyarı yapıldı.
Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.
Perşembe günü öğle saatlerine kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.