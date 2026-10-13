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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:15

AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayınladığı son rapor ile İstanbulluları uyardı. Kent genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olmaya devam edeceğini belirten AKOM, Perşembe günü 13 ilçede metrekareye 40 ila 79 kilogram ağırlığında yağış düşeceğini duyurdu.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:15

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümü Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. AKOM, kuvvetli sağanak yağış için vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye ederken özellikle İstanbul’da 15 Ekim Perşembe günü 13 ilçe için uyarı yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisine girerken, AKOM özellikle İstanbul'daki 13 ilçe için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.
Yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırması, çarşamba saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanağın görülmesi bekleniyor.
Rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Fırtınayla birlikte kuvvetli yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 7, Anadolu Yakası'nda 6 olmak üzere toplam 13 ilçesinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 09.00’DAN SONRA KUVVETLİ FIRTINA

Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

AKOM tarih verip uyardı: 13 ilçeye dikkat! Metrekareye 40-70 kg yağış düşecek

13 İLÇE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Perşembe günü öğle saatlerine kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yer alan Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ile Anadolu Yakası'nın doğusundaki Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

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