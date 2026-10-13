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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 08:00
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 08:03

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

13 Ekim 2026 hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşılan raporda yurdun büyük kesiminin kuvvetli yağış altında olacağı ifade edildi. Ancak özellikle 10 il oluşabilecek olumsuz durumlara karşı uyarıldı. İşte milyonları ilgilendiren bugünkü hava durumu raporuna ilişkin detaylar.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 08:00
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 08:03

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat boyunca yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, , , , İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sağanak yağışların yanı sıra Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Şanlıurfa için yerel kuvvetli yağış; güneydoğu kesimleri için ise toz taşınımı uyarısında bulundu.
Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen yerler arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı, İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla ve Şanlıurfa yer alıyor.
Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yurt genelinin önümüzdeki 24 saat boyunca parçalı ve çok bulutlu olacağı, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

10 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) ve Ege'nin Kıyı kesimleri (İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla) ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde halen etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji’den çok sayıda il için uyarı: Hem kuvvetli yağış, hem toz taşınımı yaşanacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ş.Urfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#Şanlıurfa
#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Gündem
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