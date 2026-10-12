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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:27

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Rüzgar fırtınaya dönüşecek

Meteoroloji, Doğu ve Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın kuvvetleneceğini duyurdu. Öğle saatlerinden itibaren bölgeye uyarı yapıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Rüzgar fırtınaya dönüşecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:27

'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Rüzgar fırtınaya dönüşecek

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgar, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Doğu Akdeniz'deki fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak esecek.
Batı Akdeniz'deki fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Rüzgar fırtınaya dönüşecek

Batı Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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#meteoroloji genel müdürlüğü
#doğu akdeniz
#Batı Akdeniz
#Gündem
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