Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Rüzgar fırtınaya dönüşecek Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgar, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Doğu Akdeniz'deki fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak esecek. Batı Akdeniz'deki fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.