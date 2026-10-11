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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:07

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Kimyasal yüklü tanker tarihi yalılara çarpacaktı

Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan gemi, makine arızası nedeniyle sürüklenerek tarihi yalılara çok yaklaştığı sırada durabildi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülürken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:07

’ın Varna Limanı’ndan aldığı yükle ’nın Monopoli Limanı’na gitmek üzere seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan "IVYAN" isimli tanker, 'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde tehlike yaşadı. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Kimyasal yüklü tanker tarihi yalılara çarpacaktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bulgaristan'dan İtalya'ya giden kimyasal madde yüklü bir tanker, İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde kıyıya sürüklenerek tehlike oluşturdu.
Malta bayraklı "IVYAN" isimli tanker, Varna Limanı'ndan Monopoli Limanı'na giderken Kanlıca önlerinde makine arızası yaşadı.
Kanlıca Vapur İskelesi ve tarihi yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tanker, mürettebatın demir atmasıyla durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, tankere müdahale etmek üzere bölgeye 2 kurtarma römorkörü sevk etti.
Geminin bulunduğu konumdan emniyetli bir alana alınması için çalışma başlatıldı.
7 Ekim'de de Üsküdar Vaniköy sahilinde "Bosfor" isimli gezi teknesi bir yata ve tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın rıhtımına çarpmıştı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

KIYIYA DOĞRU SÜRÜKLENDİ

Makine arızası nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen tanker, sahile ve tarihi yalıların bulunduğu kıyı şeridine tehlikeli derecede yaklaştı. Kanlıca Vapur İskelesi’nin ve kıyıdaki yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tankerin karaya oturma ya da kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesi yaşadığı belirtildi. 

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Kimyasal yüklü tanker tarihi yalılara çarpacaktı

Mürettebatın demir atmasıyla durabilen geminin kıyıya çarpması önlendi. Olayın yaşandığı bölgede muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için tedbirler alındı.

KURTARMA RÖMORKÖRLERİ SEVK EDİLDİ 

İhbar üzerine ekipleri harekete geçti. Bölgeye gönderilen 2 kurtarma römorkörünün tankere müdahale ettiği öğrenildi. Geminin bulunduğu konumdan emniyetli bir alana alınması için çalışma başlatılırken, olayın nedeni ve tankerin son durumu hakkında resmi makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Kimyasal yüklü tanker tarihi yalılara çarpacaktı

KISA SÜRE ÖNCE TEKNE YALININ RIHTIMINA ÇARPMIŞTI

İstanbul Boğazı’nın yoğun deniz trafiği ve güçlü akıntıları, büyük tonajlı gemilerin geçişlerinde seyir emniyetini kritik hale getiriyor. Özellikle kimyasal madde taşıyan tankerlerin kıyı yerleşimlerine yaklaşması, muhtemel bir çarpma ya da karaya oturma durumunda deniz çevresi ve kıyı güvenliği açısından risk oluşturuyor.

7 Ekim’de Üsküdar’ın Vaniköy sahilinde seyreden "Bosfor" isimli gezi teknesi, önce tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı’nın önünde bulunan yata, ardından yalının rıhtımına çarpmıştı.

 

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ETİKETLER
#İtalya
#Bulgaristan
#İstanbul Boğazı
#kıyı emniyeti genel müdürlüğü
#Ivyan
#Gündem
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