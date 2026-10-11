Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu aktarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Cibuti açıklarında felaket! Gemi alabora oldu: 109 kişi öldü, 116'da fazla kişi kayıp Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 109 göçmenin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Kazada 15'i çocuk olmak üzere en az 109 göçmen hayatını kaybetti. 116'dan fazla kişi hala kayıp. Bu olayın Cibuti açıklarında meydana gelen en ölümcül kaza olduğu belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü'nün Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, trajedinin göç koridorundaki tehlikeleri acı bir şekilde hatırlattığını ifade etti. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatta kalanlara tıbbi yardım sağlanıyor ve hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenleniyor.

''EN ÖLÜMCÜL KAZA''

Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen "en ölümcül kaza" olduğu ifade edilen açıklamada, "Kazada 15'i çocuk olmak üzere en az 109 göçmen hayatını kaybetti, 116'dan fazla kişi ise kayıp." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kayıpların bulunamamasına ilişkin endişelerin arttığı, Cibuti yetkililerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yerel yetkililerin hayatta kalanlara tıbbi bakım sağladığı bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenler için saygın cenaze törenlerinin düzenlendiğini belirtildi.

GÖÇ KORİDORUNDAKİ TEHLİKELERİN ACI HATIRLATICISI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Göç Örgütü'nün Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu, yıkıcı bir can kaybı." ifadelerini kullandı.

Hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coissac, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada bulunuyor. Bu trajedi, ekonomik fırsatlar arayan göçmenlerin bu göç koridorunda karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.