Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı

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İstanbul
İstanbul Boğazı'nda seyir halinde bulunan ve içerisinde yolcuların olduğu öğrenilen bir vapur, Üsküdar sahilinde kontrolden çıkarak iş insanına ait yalıya çarptı.
Yüreklerin ağza geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yalıda ve vapurda maddi hasarlar oluştu. Vapur kazasının olduğu noktaya hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri ve İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Ekipleri ulaştı.