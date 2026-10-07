İstanbul Boğazı'nda seyir halinde bulunan ve içerisinde yolcuların olduğu öğrenilen bir vapur, Üsküdar sahilinde kontrolden çıkarak iş insanına ait yalıya çarptı.

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HABERİN ÖZETİ Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı İstanbul Boğazı'nda içerisinde yolcuların bulunduğu bir vapur, Üsküdar sahilinde kontrolden çıkarak bir iş insanına ait yalıya çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Vapurda ve yalıda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MUCİZE KAZADA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Yüreklerin ağza geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yalıda ve vapurda maddi hasarlar oluştu. Vapur kazasının olduğu noktaya hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri ve İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Ekipleri ulaştı.