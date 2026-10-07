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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:56

Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı

İstanbul Üsküdar sahilinde içerisinde yolcuların bulunduğu bir yolcu vapuru kontrolden çıkarak bir iş insanına ait yalıya çarptı. Yüreklerin ağza geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:56

'nda seyir halinde bulunan ve içerisinde yolcuların olduğu öğrenilen bir , sahilinde kontrolden çıkarak iş insanına ait yalıya çarptı.

HABERİN ÖZETİ

Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Boğazı'nda içerisinde yolcuların bulunduğu bir vapur, Üsküdar sahilinde kontrolden çıkarak bir iş insanına ait yalıya çarptı.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmadı.
Vapurda ve yalıda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı

MUCİZE KAZADA CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Yüreklerin ağza geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yalıda ve vapurda maddi hasarlar oluştu. Vapur kazasının olduğu noktaya hemen Ekipleri ve İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Ekipleri ulaştı.

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ETİKETLER
#Üsküdar
#İstanbul Boğazı
#sahil güvenlik komutanlığı
#vapur
#İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
#Gündem
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