Beşiktaş vapurunda gizemli kayıp! Makhfura Huseynova'dan günlerdir tek iz yok: Dikkat çeken kamerada detayı

2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna bindi. Vapurun Beşiktaş'a gelmesine rağmen Huseynova’nın inmemesi ve çantasının güvertede bulunması üzerine kayıp kadın için çalışma başlatıldı.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.
Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.