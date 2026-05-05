2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna bindi. Vapurun Beşiktaş'a gelmesine rağmen Huseynova’nın inmemesi ve çantasının güvertede bulunması üzerine kayıp kadın için çalışma başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş vapurunda gizemli kayıp! Makhfura Huseynova'dan günlerdir tek iz yok: Dikkat çeken kamerada detayı 2 Mayıs gecesi Kadıköy'den Beşiktaş'a giden bir yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın vapurdan inmemesi ve çantasının güvertede bulunması üzerine kayıp kadın için çalışma başlatıldı. Makhfura Huseynova'nın 44 yaşında Azerbaycan uyruklu olduğu belirtildi. Olayın 2 Mayıs saat 22.00 sıralarında Kadıköy'den Beşiktaş'a giden bir yolcu vapurunda meydana geldiği aktarıldı. Vapurun İBB'ye ait olduğu ve kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı öğrenildi. Kayıp kadın için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz ve kara çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

SEFER SIRADINDA GÖRÜNTÜ ALINMAMIŞ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

GÜNLERDİR ARANIYOR

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.