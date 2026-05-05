Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu! Galatasaraylı Osimhen listeye damga vurdu

Dünyanın en değerli forvetleri

Dünyanın en değerli forvetleri listesi futbol severlerin gündemine bomba gibi düştü. Dünyanın en prestijli futbol kulüplerinde forma giyen isimler, attıkları goller ile taraftarı sevindirirken, bir yandan da kendi değerlerine değer katıyor. Bu kapsamda listenin zirvesinde bulunan isim 200 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor. Diğer yandan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de listedeki sıralamasıyla adından söz ettirdi.

Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu! Galatasaraylı Osimhen listeye damga vurdu

Futbol dünyasında birçok lig sezon sonuna yaklaşırken, kulüpler takımlarını güçlendirmek adına yeni transfer listelerini de hazırlamaya başladı. En çok gol atan forvetler listelerin ilk sıralarında yer aldı. Dünyanın en değerli forvetleri belli olurken, Galatasaraylı Osimhen’in yer aldığı liste sadece takımların değil, futbol severlerin de en çok ilgisini çeken konu oldu.

Matheus Cunha

DÜNYANIN EN DEĞERLİ FORVETLERİ

10- Matheus Cunha | Yaş: 26 | Manchester United | 70 milyon euro

Victor Osimhen

9- Victor Osimhen | Yaş: 27 | Galatasaray | 75 milyon euro

Joao Pedro

8- Joao Pedro | Yaş: 24 | Chelsea | 75 milyon euro

Lautaro Martinez

7- Lautaro Martinez | Yaş: 28 | Inter | 85 milyon euro

Julian Alvarez

6- Julian Alvarez | Yaş: 26 | Atletico Madrid | 90 milyon euro

Hugo Ekitike

5- Hugo Ekitike | Yaş: 23 | Liverpool | 90 milyon euro

Ousmane Dembele

4- Ousmane Dembele | Yaş: 28 | Paris Saint Germain | 100 milyon euro

Alexander Isak

3- Alexander Isak | Yaş: 26 | Liverpool | 100 milyon euro

Kylian Mbappe

2- Kylian Mbappe | Yaş: 27 | Real Madrid | 200 milyon euro

Erling Haaland

1- Erling Haaland | Yaş: 25 | Manchester City | 200 milyon euro

