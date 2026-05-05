Dünyanın en değerli forvetleri belli oldu! Galatasaraylı Osimhen listeye damga vurdu

Dünyanın en değerli forvetleri listesi futbol severlerin gündemine bomba gibi düştü. Dünyanın en prestijli futbol kulüplerinde forma giyen isimler, attıkları goller ile taraftarı sevindirirken, bir yandan da kendi değerlerine değer katıyor. Bu kapsamda listenin zirvesinde bulunan isim 200 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor. Diğer yandan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de listedeki sıralamasıyla adından söz ettirdi.
Futbol dünyasında birçok lig sezon sonuna yaklaşırken, kulüpler takımlarını güçlendirmek adına yeni transfer listelerini de hazırlamaya başladı. En çok gol atan forvetler listelerin ilk sıralarında yer aldı. Dünyanın en değerli forvetleri belli olurken, Galatasaraylı Osimhen’in yer aldığı liste sadece takımların değil, futbol severlerin de en çok ilgisini çeken konu oldu.
10- Matheus Cunha | Yaş: 26 | Manchester United | 70 milyon euro
9- Victor Osimhen | Yaş: 27 | Galatasaray | 75 milyon euro
8- Joao Pedro | Yaş: 24 | Chelsea | 75 milyon euro
7- Lautaro Martinez | Yaş: 28 | Inter | 85 milyon euro
6- Julian Alvarez | Yaş: 26 | Atletico Madrid | 90 milyon euro
5- Hugo Ekitike | Yaş: 23 | Liverpool | 90 milyon euro
4- Ousmane Dembele | Yaş: 28 | Paris Saint Germain | 100 milyon euro
3- Alexander Isak | Yaş: 26 | Liverpool | 100 milyon euro
2- Kylian Mbappe | Yaş: 27 | Real Madrid | 200 milyon euro
1- Erling Haaland | Yaş: 25 | Manchester City | 200 milyon euro