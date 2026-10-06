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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:49

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası 4 ilde endişelendiren tablo: Her şey 10 dakikada oldu, ceviz büyüklüğünde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı bölgelere yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrası 4 ilde vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Meteoroloji'den uyarı geldi. Fırtınanın etkisiyle dere taşarken vatandaşlar her şeyin 10 dakika içerisinde olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:49

’nün 6 Ekim Salı günü için güncel hava tahmin raporunda kıyıları, Malatya'nın güney kesimleri, , Tunceli, Erzurum, gibi illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası 4 ilde endişelendiren tablo: Her şey 10 dakikada oldu, ceviz büyüklüğünde

SICAKLIKLAR 4 İLA 6 DERECE DÜŞECEK

Yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

4 İLDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası 4 ilde şiddetli etkili oldu. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, Diyarbakır-Kahta karayolunu beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası 4 ilde endişelendiren tablo: Her şey 10 dakikada oldu, ceviz büyüklüğünde

ELAZIĞ VE GAZİANTEP’TE SAĞANAK YAĞIŞ

Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, dere taşkını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası 4 ilde endişelendiren tablo: Her şey 10 dakikada oldu, ceviz büyüklüğünde

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren dolu ve sağanak etkili oldu. Özellikle kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu yağışı sonrası bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken tarım arazileri de zarar gördü.

HATAY’DA 30 EV VE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ise etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağışla birlikte taşan dere sele neden olurken İlk belirlemelere göre 30 evin ve araçların zarar gördüğü belirlendi.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası 4 ilde endişelendiren tablo: Her şey 10 dakikada oldu, ceviz büyüklüğünde

Madenli ve Gözcüler Mahallesi ile civardaki yerleşim yerlerinde ceviz büyüklüğünde dolu kendini gösterdi. Şiddetli dolu yağışının ardından bölgede kendini gösteren yağış ve fırtınaysa Madenli Mahallesi'nden geçen dereyi taşırdı. Taşan dere sele neden olurken, bölgedeki evlere zarar verdi ve araçlar su içinde kaldı. İlk belirlemelere göre 30 evin zarar gördüğü belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarında görevli ekiplerde sahada temizlik çalışmalarına katıldı.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası 4 ilde endişelendiren tablo: Her şey 10 dakikada oldu, ceviz büyüklüğünde

Dolunun ve şiddetli fırtınanın etkisiyle evlerin ve araçların zarar gördüğünü söyleyen Süleyman Yılmaz, "Birden dolu bastırdı. Fırtınanın ardından şiddetli yağış etkili oldu. Her şey 10 dakika içinde oldu ve dere taştı. Evler ve araçlar zarar gördü" dedi.

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#gaziantep
#hatay
#elazığ
#meteoroloji genel müdürlüğü
#dolu yağışı
#Gündem
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