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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:39

Pastırma sıcakları öncesi kar sürprizi: Meteoroloji bir ili uyardı, lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinde Türkiye’de önümüzdeki günlerde pastırma sıcaklarının etkili olması beklenirken, bir şehir için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2200 metre ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Pastırma sıcakları öncesi kar sürprizi: Meteoroloji bir ili uyardı, lapa lapa yağacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:39

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmüş, birçok bölge sağanak yağışın etkisi altında kalmıştı. Ancak meteorolojik veriler önümüzdeki günlerde pastırma sıcaklıklarının yaşanacağına işaret ediyor. Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Pastırma sıcakları öncesi kar sürprizi: Meteoroloji bir ili uyardı, lapa lapa yağacak

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Önümüzdeki günlerde pastırma sıcaklıkları beklenirken, Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü bölge geneli için kuvvetli sağanak, kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu.
Önümüzdeki günlerde pastırma sıcaklıklarının yaşanacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi.
Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde (Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar) yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
2200 metre ve üzeri rakıma sahip yerlerde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman sert esmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

 

Pastırma sıcakları öncesi kar sürprizi: Meteoroloji bir ili uyardı, lapa lapa yağacak

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI YAPILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Yağışların Muş, , ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir. 2200 metre ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pastırma sıcakları öncesi kar sürprizi: Meteoroloji bir ili uyardı, lapa lapa yağacak

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar) ilçelerinin kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların 2200 metre ve üzeri rakıma sahip olan yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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#bitlis
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#Muş
#Van
#Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü
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