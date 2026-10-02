Kış turizminin merkezi Palandöken'de kar yağışı başladı

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İstanbul
Erzurum genelinde dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kentin yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte kar yağışı geçişleri görülmeye başladı. Gündüz saatlerinde dağ genelinde etkili olan yoğun sisin ardından akşam saatlerine doğru yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi. Palandöken Kayak Merkezi’nde önceki gün yağan mevsimin ilk karının ardından bugün akşam saatlerinde başlayan yeni yağışla birlikte zirve beyaza büründü.
Meteoroloji yetkilileri, yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirirken, sürücüleri sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.