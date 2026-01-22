Palandöken'i Tokat'a getirdiler! Tatile gidemeyince böyle çözüm buldular

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan kayak tutkunları Nazif Karakoç ve Yasin Çakmak, bu yıl kayak merkezine gidemeyince ilginç bir çözüm buldular. Kayak takımlarını giyerek köy yoluna çıkan doğaseverler, yolu piste çevirdi. Bir süre yolda kayak yapan iki arkadaş, o anları da kameralara kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.