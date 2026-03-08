Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı

Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe 3 puan alırsa, Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirecek. Samsunspor ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından tekrardan Fenerbahçe maçı ile bir yükseliş yakalamak istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı yayınlanacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçını canlı izlemek için kanallar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 19:45

- maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. 'de 25. hafta mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre canlı olarak ekranalrından izlenebilecek. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları 24 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik aldı. 54 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın maç eksiği ile 7 puan arkasından 2. sırada yer alıyor. Samsunspor ise bu sezon 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayan Samsunspor ligde 7. sırada yer alıyor. İki takım da son 2 haftada üst üste beraberlik aldı.

Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneliği olan vatandaşlar canlı bir şekilde televizyon ekranlarından takip edebilecekler.

Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Mücadelede AVAR koltuğunda ise Mustafa Savranlar oturacak.

Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor tarihleri boyunca toplam 74 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 14'ünde Samsunspor, 40 tanesinde ise Fenerbahçe galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 20 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 119 gol atarken, Samsunspor 63 kere fileleri havalandırdı. Son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 1 galibiyeti bulunurken, Samsunspor'un ise galibiyeti bulunmuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#samsunspor
#beın sports
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.