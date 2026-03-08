Fenerbahçe Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Süper Lig mücadelesine dakikalar kaldı

Fenerbahçe - Samsunspor maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan kritik mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Karşılaşmanın saatinin yakınlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre canlı olarak beIN Sports ekranalrından izlenebilecek. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları 24 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik aldı. 54 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın maç eksiği ile 7 puan arkasından 2. sırada yer alıyor. Samsunspor ise bu sezon 24 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayan Samsunspor ligde 7. sırada yer alıyor. İki takım da son 2 haftada üst üste beraberlik aldı.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneliği olan vatandaşlar canlı bir şekilde televizyon ekranlarından takip edebilecekler.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak'ın görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Mücadelede AVAR koltuğunda ise Mustafa Savranlar oturacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor tarihleri boyunca toplam 74 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 14'ünde Samsunspor, 40 tanesinde ise Fenerbahçe galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 20 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 119 gol atarken, Samsunspor 63 kere fileleri havalandırdı. Son 5 maçta ise Fenerbahçe'nin 1 galibiyeti bulunurken, Samsunspor'un ise galibiyeti bulunmuyor.