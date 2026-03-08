İsrail, Lübnan'da üç katlı binaya saldırdı: Çok sayıda ölü var

Kategoriler
İsrail, ABD iş birliğinde İran’a yönelik saldırılarına devam ederken, Lübnan’a da yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentini hedef aldı. Sir el Gharbiyeh köyünde üç katlı bir binaya düzenlenen hava saldırısında en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu bildirdi. Haberde, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarına başladığı belirtildi.