APP plaka kullanan araç sahipleri dikkat: Plakanız sahte olmayabilir! İşte ayırt etmenin yolları

AĞIR PARA CEZALARI VE HAPİS RİSKİ

Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle birlikte APP plaka kullanımına yönelik yaptırımlar en üst seviyeye çıkarıldı. Yasa dışı yöntemlerle üretilen, kalın puntolu veya sahte mühürlü plakaları kullananlara 140 bin liraya kadar para cezası kesilebiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. İkinci kez aynı ihlalin gerçekleştirilmesi durumunda ceza miktarı 280 bin liraya yükseliyor. Ayrıca bu kişilere yönelik Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi uyarınca adli işlem başlatılıyor. Kanun metni bu konuda oldukça net: "Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."