Celal Karatüre istediği ücretle ‘Pes’ dedirtti! Yardım amaçlı iftara çağırılmıştı

Ünlü ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül tarafından yazılıp bestelenen Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi, Celal Karatüre tarafından seslendirildi. O anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra video, kısa sürede viral oldu. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan videonun ardından Celal Karatüre, pek çok yerden davet aldı. Ücret karşılığında katıldığı organizasyonlardaki videolar paylaşıldıkça Karatüre’nin popülaritesi günden güne arttı.

YARDIM İÇİN DÜZENLENEN İFTAR'DAN İSTEDİĞİ ÜCRET PES DEDİRTTİ

Son olarak Karatüre’nin Ramazan’da davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için istediği ücret gündem oldu. İddialara göre Karatüre, iftar programı için 300 bin TL isterken, Yeni 100 Yıl Magazin'in iddiasına göre tanıtım amaçlı programlardan ise 500 bin TL talep ettiği öğrenildi.

“KAZANDIĞI PARA HAYIRLIYSA BİZE GELSİN”

Diğer yandan Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun kazancı hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Baba Karatüre, oğlunun elde ettiği gelirle ilgili olarak “Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin” ifadelerini kullanmıştı.