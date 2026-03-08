Aslıhan Karalar'ın evinde yangın: Her şey yandı, ünlü isim hastaneye kaldırıldı

2017 Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan ve kariyerine kamera önünde oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar evinde çıkan yangında ölümden döndü.

Ünlü oyuncunun Riva’daki evinde çatıdan başlayan yangın bir anda yayıldı. Yangın sırasında köpeklerini evden çıkaran Karalar, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

EŞYALARININ TAMAMI YANDI

Tüm eşyaları ve kıyafetleri yanan oyuncunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Karalar, kıyafetleri yandığı için hastanede arkadaşlarından kıyafet istedi. Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.