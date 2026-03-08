Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Aslıhan Karalar'ın evinde yangın: Her şey yandı, ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Aslıhan Karahan’ın Riva’daki evinde yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede tüm evi kaplarken ünlü isim dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Aslıhan Karalar'ın evinde yangın: Her şey yandı, ünlü isim hastaneye kaldırıldı
2017 Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan ve kariyerine kamera önünde oyunculukla devam eden Aslıhan Karalar evinde çıkan yangında ölümden döndü.

HABERİN ÖZETİ

Aslıhan Karalar'ın evinde yangın: Her şey yandı, ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek ölümden döndü.
Oyuncu Aslıhan Karalar'ın Riva'daki evinde çatıdan başlayan yangın çıktı.
Yangın sırasında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Tüm eşyaları ve kıyafetleri yandı.
Yangında köpeklerini kurtarmayı başardı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aslıhan Karalar'ın evinde yangın: Her şey yandı, ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun Riva’daki evinde çatıdan başlayan bir anda yayıldı. Yangın sırasında köpeklerini evden çıkaran Karalar, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Aslıhan Karalar'ın evinde yangın: Her şey yandı, ünlü isim hastaneye kaldırıldı

EŞYALARININ TAMAMI YANDI

Tüm eşyaları ve kıyafetleri yanan oyuncunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Karalar, kıyafetleri yandığı için hastanede arkadaşlarından kıyafet istedi. Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

#yangın
#kaza
#oyunculuk
#Aslıhan Karalar
#Ev Yangını
#Magazin
