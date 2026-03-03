Menü Kapat
11°
Medya
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Veliaht’ın Faroz’u Serhat Teoman’dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali

Show Tv kanalında Perşembe günü yayınlanan Veliaht dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Serhat Teoman, yer aldığı Veliaht dizisinde oynayacağı Faroz karakteri için imaj değişikliğine gitti. Yeni görünümüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun, dizide dengeleri değiştirecek önemli bir rol üstleneceği konuşuluyor.

Veliaht'ın Faroz'u Serhat Teoman'dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali
Fatimatüzzehra Maslak
03.03.2026
03.03.2026
Serhat Teoman, yapımcılığını Faro Gold Yapım’ın üstlendiği Veliaht dizisinde Faroz karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in kaleme aldığı yapımın 24. bölümünden itibaren kadroya dahil olacağı öğrenildi. Peki, Veliaht’ın Faroz’u kim? Veliaht'ın Faroz'u Serhat Teoman kim kaç yaşında? Serhat Teoman'ın oynadığı diziler?

VELİAHT DİZİSİNE SERHAT TEOMAN GELİYOR

Now kanalının 2024 yılında yayınlanan Aşk, Evlilik, ,Boşanma adlı dizide Çınar Tabipoğlu rolüyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştı. 2 sene aradan sonra setlere geri dönüş yapan Serhat Teoman, Show kanalında yayınlanan Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Veliaht 24. Bölümünde Faroz karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizi ekibinin 12 Mart tarihinde Kars çekimlerini tamamlayarak İstanbul’a döneceği belirtildi.

Veliaht’ın Faroz’u Serhat Teoman’dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali

VELİAHT’IN FAROZ’U KİM?

İllegal dünyanın korkulu rüyası olarak tanımlanan Faroz karakteri, Timur ve Yahya cephesinde dengeleri değiştirecek. Esenler’i ele geçirmeye ant içmiş Faroz’un özellikle Reyhan ve Kaptan ailesi üzerinde geçmişe dair yeni sırları ortaya çıkaracağı konuşuluyor.

Veliaht’ın Faroz’u Serhat Teoman’dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali

VELİAHT’IN FAROZ’U SERHAT TEOMAN KİM KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1983 doğumlu olan ünlü oyuncu Serhat Teoman, aslen Diyarbakırlıdır. Asker olan babasının görevi sırasında Diyarbakır'da doğdu. Ortaokuldan sonra ailesiyle İzmir'e geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yapan Teoman 2000′li yılların başından beri televizyon sektöründe yer alıyor. Aynı zamanda tiyatro da yapan genç oyuncu Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Burak Çatalcalı karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Serhat Teoman, Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan'ı ve Kaçın Kurası isimli dizide Barış'ı canlandırmıştır. Anne dizisindeki Komiser Sinan karakterini canlandırmıştır.

Veliaht’ın Faroz’u Serhat Teoman’dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali

Tiyatro hayatına arkadaşları Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etmiştir. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman, Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

Veliaht’ın Faroz’u Serhat Teoman’dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali

SERHAT TEOMAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2003 Kurşun Yarası atv

2005 Kanlı Düğün İlker Soydan Show TV

2006 Yalancı Yarim Cenk

2007 Avrupa Yakası Keram

2008 Gece Gündüz Kerem

2009 Uygun Adım Aşk Selçuk

2010 Bitmeyen Şarkı Mesut

2011 Gün Akşam Oldu Tarık

2012-2013 Kuzey Güney Burak Çatalcalı

2013 Bugünün Saraylısı Savaş Ataman

Veliaht’ın Faroz’u Serhat Teoman’dan sürpriz değişim! Ünlü oyuncunun yeni hali

2015 Acil Servis Sinan

2016 Kaçın Kurası Barış Akçam

2017 Anne Sinan Demir

2018-2019 Kızım Cemal Eröz

2019-2020 Çocuk Ali Kemal Karasu

2020-2021 Menajerimi Ara Serkan Tahtacı

2022 Oğlum Sedat Komiser

2024 Aşk, Evlilik, Boşanma Çınar Tabipoğlu

2026- Veliaht Faroz

#oyuncu
#Dizi Oyuncuları
#Serhat Teoman
#Veliaht Dizisi
#Faroz Karakteri
#Medya
