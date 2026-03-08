Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

Mart 08, 2026 10:40
1
Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Art arda yapılan açıklamalar ve suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde babasının sözlerine verdiği yumuşak bir tavırla cevap veren oğul Tatlıses, bu sefer ünlü türkücü hakkındaki şok iddialarla gündeme geldi. Ahmet Tatlıses babasının kendisini 14 yaşında silahlandırdığını ilk icraatını ise 16 yaşında yaptırdığını iddia etti.

2
Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses hakkındaki iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Tatlıses babasının kendisini daha küçük yaşlardan itibaren suça yönlendirdiğini, çevresindeki insanların ise kendisini İbrahim Tatlıses’ten daha çok saydığını söyledi. İşte detaylar.

3
Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

“16 YAŞIMDA İLK İCRAATIMI YAPTIRAN ADAM.”

Ahmet Tatlıses babasının kendini daha küçük yaşlarda iken suç dünyasına yönlendirdiğini ifade etti ve “Babam ‘Okul senin neyine’ diyerek 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam.” İfadelerini kullandı.

 

4
Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

Babasının kendisini öldürtmek istediğini söyleyen Ahmet Tatlıses “Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi.” İfadelerini kullandı.

 “O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses.” Diyen oğul Tatlıses “Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin.” şeklinde konuştu.

5
Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

NELER OLMUŞTU?

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için, "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadesinde bulunarak mirasından kuruş koklatmayacağının altını çizen İbrahim Tatlıses'in bu sözleri sonrasında büyük oğlu sessizliğini bozmuştu.

6
Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

AHMET TATLISES'TEN BABASINA YUMUŞAK DÖNÜŞ: EVLADIN BABAYA, BABANIN EVLADA NEFRETİ OLAMAZ

Babası İbrahim Tatlıses'in miras konuşması sonrasında Ahmet Tatlıses yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor.

Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" ifadelerinde bulunmuştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.