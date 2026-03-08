Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

Kategoriler
Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Art arda yapılan açıklamalar ve suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde babasının sözlerine verdiği yumuşak bir tavırla cevap veren oğul Tatlıses, bu sefer ünlü türkücü hakkındaki şok iddialarla gündeme geldi. Ahmet Tatlıses babasının kendisini 14 yaşında silahlandırdığını ilk icraatını ise 16 yaşında yaptırdığını iddia etti.
Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses hakkındaki iddiaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Tatlıses babasının kendisini daha küçük yaşlardan itibaren suça yönlendirdiğini, çevresindeki insanların ise kendisini İbrahim Tatlıses’ten daha çok saydığını söyledi. İşte detaylar.
Ahmet Tatlıses babasının kendini daha küçük yaşlarda iken suç dünyasına yönlendirdiğini ifade etti ve “Babam ‘Okul senin neyine’ diyerek 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam.” İfadelerini kullandı.
Babasının kendisini öldürtmek istediğini söyleyen Ahmet Tatlıses “Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi.” İfadelerini kullandı.
“O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses.” Diyen oğul Tatlıses “Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin.” şeklinde konuştu.
Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için, "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadesinde bulunarak mirasından kuruş koklatmayacağının altını çizen İbrahim Tatlıses'in bu sözleri sonrasında büyük oğlu sessizliğini bozmuştu.
Babası İbrahim Tatlıses'in miras konuşması sonrasında Ahmet Tatlıses yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor.
Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" ifadelerinde bulunmuştu.