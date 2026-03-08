Ahmet Tatlıses’ten İbrahim Tatlıses hakkında şok iddialar: Babam 14 yaşımda belime silah koydu, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptırdı

AHMET TATLISES'TEN BABASINA YUMUŞAK DÖNÜŞ: EVLADIN BABAYA, BABANIN EVLADA NEFRETİ OLAMAZ

Babası İbrahim Tatlıses'in miras konuşması sonrasında Ahmet Tatlıses yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor.

Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" ifadelerinde bulunmuştu.