Dubai'de gökdelende patlama oldu! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken bölgede tansiyon günden güne yükseliyor. Savaşın 8. gününde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki "23 Marina" adlı gökdelende patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükseldiği görüldü. Öte yandan patlamanın İran tarafından fırlatılan bir füze veya insansız hava aracı (İHA) sonucu meydana gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı.