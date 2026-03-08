YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2026! YÖKDİL soruları ve cevapları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

YÖKDİL soru kitapçığı ve cevap anahtarı için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Bu yıl YÖKDİL/1 sınavına İngilizce Fen Bilimleri alanında 28 bin 12, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 46 bin 927, İngilizce Sosyal Bilimleri alanında 35 bin 916 ve Arapça Sosyal Bilimleri alanında 3 bin 26 öğrenci başvuru yaptı. Toplam 113 bin 881 adayın girdiği YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların ise puanları hesaplanmayacak. YÖKDİL/1 sınavının sona ermesinin ardından ise soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündeme geldi. Adaylar tarafından YÖKDİL soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından bugün 10.15-13.15 saatleri arasında gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavının soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Sınava giren adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una erişim sağlayabilecekler. Sınav kitapçığı 10 gün boyunca erişime açık olacak. 18 Mart 2026 tarihinde saat 23.59'da ise soru kitapçığının görüntülenme süreci sona erecek. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"8 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 8 Mart 2026 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 18 Mart 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI 2026 VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL sorularının yer aldığı sınav kitapçığı, sınavın sonrasında öğrencilerden toplanıyor. YÖKDİL temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u ise sınavın sona ermesinin ardından gün içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanıyor. PDF şeklinde yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına adaylar "osym.gov.tr" adresinden erişim sağlayabilecekler. Sınavda sorulan 80 sorunun sadece yüzde 10'unu adaylar yayımlanan sınav kitapçığından görebilecek. Soruların hemen altında ise "Doğru Cevap" şeklinde hangi şıkkın doğru olduğu belirtilecek. 2026 YÖKDİL/1 sınavının soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

2026 YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL PUAN HESAPLAMASI 2026 NASIL YAPILACAK?

YÖKDİL puan hesaplamaları adayları doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden hesaplanıyor. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınırken, yanlış cevaplar ise değerlendirilmiyor. Bu kapsamda 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek.

YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK BELLİ OLDU 2026

ÖSYM tarafından her yılın başında, uygulanacak olan sınavların takvimi duyuruluyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak. Öğle saatlerine doğru ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları duyurulması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlara erişim sağlayabilecekler. Adaylara sonuç belgesi posta veya mail yoluyla ise gönderilmeyecek.