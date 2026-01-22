Kornaya bastı, evine ceza makbuzuyla döndü! Genç sürücü isyan etti: İki üç güne bir ceza yiyoruz

Adana'da trafik polisleri, gereksiz yere kornaya basarak gürültü kirliliğine neden olan sürücülere ceza yağdırdı. Ceza yazılan bir sürücü, sürekli ceza yediği için isyan etti. Gereksiz kornadan dolayı ceza kesilen Riyasettin Sarı, "Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, kornayı o yüzden çalarım ben. Cam filmini de sıcaktan korumak için takıyorum. Çok fazla ceza yiyoruz, hemen hemen iki üç güne bir ceza yiyoruz" ifadelerini kullandı.