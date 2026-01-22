Tarihi konak tadilat sırasında çıkan yangında küle döndü

Kastamonu’da merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan 3 katlı tarihi konakta tadilat işlemi sırasında yangın çıktı. çıktı. Hızla büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler söndürüldü. Ancak 3 katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı diğer 2 evin de çatısında büyük hasar meydana geldi.