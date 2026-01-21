Sultanbeyli'de yangın paniği! Binada mahsur kaldılar

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yangın paniği yaşandı. İddiaya göre, Orhangazi Mahallesi İlker Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Yangın sırasında binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.