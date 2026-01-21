Menü Kapat
Gündem
 Özge Sönmez

İstanbul'u depremden koruyan ateş! Osman Bektaş'tan kritik açıklama: 'Denizin altında ateş topu var'

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı deprem açıklamasıyla dikkat çekti. Marmara'nın altındaki sıcaklığa dikkat çeken Bektaş, bu ateşin olası büyük bir depremi engellediğini belirtti. Açıklamada, fayın tek parça halinde değil de parçalı şekilde kırılma eğilimi gösterdiği belirtildi. İşte detaylar...

İstanbul'u depremden koruyan ateş! Osman Bektaş'tan kritik açıklama: 'Denizin altında ateş topu var'
21.01.2026
21.01.2026
Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük İstanbul depremi hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş önemli açıklamalarda bulundu. 150 kilometre uzunluğundaki ana fay hattının bütünüyle değil parça parça kırılma eğiliminde olduğunu belirten Bektaş, 7’den küçük depremler olma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti. Marmara'nın altındaki ateşe dikkat çeken deprem uzmanı bu sıcaklığın deprem üreten sismik kabuğun incelmesini neden olduğunu ifade etti. Uzman, deniz altındaki fayların karadaki faylara göre farklı davrandığını söyleyen Bektaş, kırılma yerine yarı plastik davranışa zorladığını belirtti.

İstanbul'u depremden koruyan ateş! Osman Bektaş'tan kritik açıklama: 'Denizin altında ateş topu var'

DEPREM ÇUKURA GELİNCE DURUYOR

Profesör, yapılan çalışmalara göre bu sırt bölgesinin daha soğuk, daha rijit ve kırılgan olduğunu, depremlerin bu nedenle burada başladığını söyledi. Ancak depremin doğuya, yani İstanbul yönüne ilerlerken Kumburgaz Çukurluğu’nda durduğunu vurguladı.

Bunun nedeni ise kritik bir kavrama dayanıyor: Termal bariyer.

“Kumburgaz Çukurluğu’nda ısı daha yüksek. Yüksek sıcaklık, kırılmayı engelleyen bir bariyer görevi görüyor. Gerilmeler burada sönümleniyor.”

Uzman, kabuk ısındıkça kırılma yerine akma deformasyonunun devreye girdiğini, yani enerjinin deprem üretmek yerine yavaş kayma ile harcandığını belirtti. Bu nedenle depremin bu bölgede durduğunu ifade etti.

İstanbul'u depremden koruyan ateş! Osman Bektaş'tan kritik açıklama: 'Denizin altında ateş topu var'

BÜYÜK DEPREM İÇİN 6 METRELİK KAYMA GEREKLİ

Büyük İstanbul depreminin, 1766 İstanbul Depremi’nin tekrarı olarak 7 ve üzeri büyüklükte olmasının beklendiğini hatırlatan profesör, kritik bir soru sordu:

“6 büyüklüğündeki bir depremin enerjisine dayanamayan bir kabuk, 7’den büyük bir depremin enerjisini nasıl biriktirecek?”

2025’teki 6.2’lik depremde yaklaşık 30 santimetrelik bir kayma meydana geldiğini söyleyen uzman, oysa 7 büyüklüğündeki bir deprem için 6 metreye varan bir kayma gerektiğini vurguladı.

İstanbul'u depremden koruyan ateş! Osman Bektaş'tan kritik açıklama: 'Denizin altında ateş topu var'
