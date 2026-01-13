Menü Kapat
Arama Kapat
Gündem
Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen peş peşe depremler Marmara ve Ege Bölgesi'nde endişelere yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir Sındırgı depremlerinin azaldığını belirterek bölgedeki en diri faylara dikkat çekti. Sözbilir, Aliağa ilçesindeki faya vurgu yaparak deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı
Türkiye’nin birçok ilinde artçı sarsıntılar meydana gelirken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem hareketliliğinin azaldığını söyleyen Hasan Sözbilir, İzmir'in Aliağa ilçesiyle ilgili araştırma sonuçlarını verdi.

Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ VERDİ

Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda da deprem hareketliliğinin yaşandığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6,7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı. Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu."

Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı

Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini, buradaki hareketliliğin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından takip edildiğini anlattı.

"FAYIN TEHLİKESİNİN BELLİ ÖLÇEKLERDE YÜKSEK''

Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde farklı noktalarda hendekler açtıklarını anımsatan Sözbilir, "Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremini milattan sonra 105 yılında üretmiş. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken." dedi.

Diri fayda deprem tehlikesi! Hasan Sözbilir bölgeyi ve büyüklüğü açıkladı

Sözbilir, bu fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

