Antalya açıklarında deprem! AFAD duyurdu

Akdeniz'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk verileri resmi internet sitesinden paylaştı.

ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 04.28'de Antalya açıklarında 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa ilçesinin 73,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliği ise 10,01 kilometre olarak kaydedildi.

