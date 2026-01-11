Menü Kapat
TGRT Haber
 Baran Aksoy

Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti! Frank Hoogerbeets son sarsıntıları işaret etti: "Büyük depremin habercisi"

Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden bilen Avustralyalı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten korkutan bir açıklama daha geldi. Büyüklükleri 4,0 olan son depremlere dikkat çeken Hoogerbeets, sarsıntıların daha büyük bir depremin habercisi olabileceğinin altını çizdi.

Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti! Frank Hoogerbeets son sarsıntıları işaret etti:
11.01.2026
11.01.2026
saat ikonu 10:30

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketine yol açan depremleri 3 gün öncesinden bilen Avustralyalı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten korkutan bir açıklama daha geldi.

Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti! Frank Hoogerbeets son sarsıntıları işaret etti: "Büyük depremin habercisi"

4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde sayıları oldukça artan ve büyüklükleri 4,0 olan depremlere dikkat çeken Hoogerbeets, kritik bir uyarı daha yaptı.

Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti! Frank Hoogerbeets son sarsıntıları işaret etti: "Büyük depremin habercisi"

"BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ"

Hoogerbeet, 2023 Türkiye depremlerinden elde edilen deneyimlerle 4 büyüklüğündeki sarsıntıların daha büyük bir depremin habercisi olabileceğinin altını çizdi. Ancak Hoogerbeet, depremin yeri konusunda net bir açıklama yapmadı.

ASRIN FELAKETİNİ BİLMİŞTİ...

6 Şubat 2023 tarihinde meydana Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.

#Gündem
