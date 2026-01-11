Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti! Frank Hoogerbeets son sarsıntıları işaret etti: "Büyük depremin habercisi"

Kategoriler
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketine yol açan depremleri 3 gün öncesinden bilen Avustralyalı deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten korkutan bir açıklama daha geldi.
Son dönemde sayıları oldukça artan ve büyüklükleri 4,0 olan depremlere dikkat çeken Hoogerbeets, kritik bir uyarı daha yaptı.
Hoogerbeet, 2023 Türkiye depremlerinden elde edilen deneyimlerle 4 büyüklüğündeki sarsıntıların daha büyük bir depremin habercisi olabileceğinin altını çizdi. Ancak Hoogerbeet, depremin yeri konusunda net bir açıklama yapmadı.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.