Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami açıklaması...

Japonya’nın Shimane eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre eyaletlerde de hissedilen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı oluştu. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, yetkililerden tsunami riskine ilişkin açıklama geldi.

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami açıklaması...
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
06:18
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
06:28

Japonya yeni yıla sarsıntılarla girdi. Yılbaşında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık bir hafta sonra ülkede şiddetli bir sarsıntı daha oluştu.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu olan deprem, yerel saatle 10:18’de 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami açıklaması...

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Shimane’nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI OLUŞTU

Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami açıklaması...

CAN KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi.

#Dünya
