Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya sebep oldu

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ne bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki bir taksi sürücüsü, yaya geçidine geldiği sırada karşıya geçmek isteyen yayaları fark edince ani fren yapıp yol vermek istedi. Ancak bu sırada arkadan gelen kamyonet taksiye çarptı. Kazaya kamyonetin arkasından gelen 2 otomobil daha karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı.