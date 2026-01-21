Sakarya'da zincirleme kaza! 1 ölü 27 yaralı var

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı kazada Burak Gökhan (28) isimli şahıs yaşamını yitirdi.

Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.